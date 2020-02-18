شكرا لمتابعة خبر عن الكويت تحظر استيراد الدواجن من المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الكويت، عن قرارها بحظر استيراد الدواجن والبيض من المملكة مؤقتًا؛ لانتشار مرض إنفلونزا الطيور. وأوضحت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية، أنه تم حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والبيض والصيصان من المملكة مؤقتا. يشار إلى أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان كانت قد أعلنت تفشي المرض خاصة في منطقة سدير، ما أسفر عن نفوق 22700 طائر، فيما جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفا.

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