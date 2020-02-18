شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرد وسيم يوسف.. شاهد ماذا تفعل ايفانكا ترامب في مسجد الشيخ زايد الكبير! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت إيفانكا ترامب، كبيرة مستشاري البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ترتدي “الحجاب”، في دولة الامارات العربية المتحدة، أثناء مشاركتها في منتدى المرأة العالمي.

والتقطت عدسات المصورين صور نجله الرئيس الأمريكي أثناء زيارتها لمتحف اللوفر أبوظبي ومن ثم جولتها في جامع الشيخ زايد الكبير حيث ارتدت الحجاب، في جامع الشيخ زايد، الذي كان وسيم يوسف يعمل إماما له قبل طرده مؤخرًا.

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بعد طرد وسيم يوسف.. شاهد ماذا تفعل ايفانكا ترامب في مسجد الشيخ زايد الكبير! (فيديو)



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وفي اللوفر، ناقشت إيفانكا التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات مع سيدات أعمال وريم الهاشمي، وزير الدولة للتعاون الدولي في الإمارات، ونورا الكعبي، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وسارة العامري، وزير الدولة للعلوم المتقدمة.

ومن المقرر أن تلتقي ايفانكا ترامب لاحقا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.