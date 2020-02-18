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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الكويت اليوم الثلاثاء، حظر استيراد الدواجن والبيض من المملكة العربية السعودية مؤقتا، وذلك نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

وحظرت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية، استيراد جميع أنواع الطيور الحية والبيض والصيصان من السعودية مؤقتا.

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الكويت تعلن رسميًا مقاطعة هذه البضائع السعودية.. والسبب؟



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وقالت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، إن هذا الإجراء يأتي من قبل الهيئة نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أعلنت في وقت سابق، أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

وقالت المنظمة نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية، إن التفشي الذي حدث في منطقة سدير بوسط البلاد، أسفر عن نفوق 22700 طائر، وأضافت أنه جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفا.

وكانت إدارة الرقابة الاستهلاكية الروسية، حظرت كذلك استيراد منتجات الدواجن ولحومها من منطقة الرياض السعودية.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنه "يحظر استيراد منتجات الدواجن من النطاق الإداري لمدينة الرياض السعودية، بسبب وجود مسببات قوية لتفشي حالات إصابة إنفلونزا الطيور".

المصدر: الراي+ RT