مدير فندق وافد يرمي موظف سعودي بالحذاء في مكة

يستأنف مكتب المصالحة في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) نظر الجلسة الثانية لشكوى مواطن، ضد مديره الأجنبي بعد اتهامه برميه بالحذاء في مقر عملهما في فندق بمكة.

وحسب “عكاظ” رفع ريان محمد دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية في مكة ، مشيرا إلى أن رئيسه تعدى عليه برميه بالحذاء وتطاول عليه بالسب.

وأوضح إنه لجأ للمحكمة بعد فشل الشؤون القانونية بالفندق في إنصافه، مدعيا أنها عاقبته في شكواه ضد مديره بخصم يوم من راتبه، ولفت نظر على مخالفة أخرى ذكرها مديره في التحقيق الداخلي بالفندق.

ومن جانبها قالت مديرة قسم التسويق في الفندق الذي يعمل فيه إن الشؤون القانونية نظرت في الشكوى المرفوعة من ريان محمد، وحققت فيها، وبناء عليه أصدرت بحق الطرفين العقوبات المناسبة وانتهت في حينه.