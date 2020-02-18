العثور على السجين الهارب في منطقة تبوك “متوفى”

أكدت مصادر مطلعة أنه تم العثور على السجين الهارب قبل عامين من أحد مستشفيات المنطقة متوفى صباح اليوم.
وفي التفاصيل وفقًا لصحيفة “عكاظ” فإن السجين عثر عليه أحد أقاربه متوفى، حيث نقله لمستشفى الملك خالد بتبوك، وتم نقله بعد ذلك إلى الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة. يذكر أن السجين محكوم بعدة قضايا مختلفة.
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