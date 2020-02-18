بالفيديو.. محامية توثق رد فعل والدها بعد رؤيتها تترافع أمام المحكمة

وثّقت المحامية والمحكّم التجاري «رباب المعبي»، بمقطع مصور، ردّ فعل والدها عند رؤيتها لها وهي تترافع أمام المحكمة في إحدى القضايا.

وقالت المحامية رباب -عبر حسابها بتويتر- إنها رأت الفرحة في قلبه قبل عينه. مضيفة: «احساس وشعور لا يوصف عندما حضر والدي الشيخ احمد المعبي، أحد الجلسات القضائية بصفة نظامية، وشاهد ابنته المحامية».

وتابعت المحامية رباب قائلة: «لقد شاهدت الفرحة في قلبه قبل عينه، وقدّم النصيحة بأهمية الصبر لتحقيق الهدف». وأضافت «اللهم اشفي عن والدي وارزقني كل البر».

وتفاعل رواد موقع التواصل تويتر مع الفيديو الذي نشرته المحامية رباب، وكشفوا ذكرياتهم مع والدها الذي كان أحد رجال التعليم البارزين، كما كان يؤمّهم في الصلاة وعقَد قِران بعض تلاميذه.

حيث قال الدكتور عبد الله الحصان «الله يحفظه لك ويرزقك بره يا رب». وقال المغرد خليل: «الله يحفظه ويطول بعمره على طاعته.. كان مدير مدرستنا مدرسة الفيصلية الابتدائية في حي الهنداوية.. وهو من قام بعقد قران زواجي عام 1400هـ».

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بينما قال أحد المغردين (الصمت الحزين): «الله يحفظه ويشفيه.. استاذ احمد عبدالقادر معبى، كان مديري في مدرسة المعتصم بجدة، وكان نعم الأب والمدرس الفاضل.. الله يمده بالعمر والصحة والعافية». وقال المغرد إبراهيم محمد «الله يعطيه الصحة والعافية.. كان مدير مدرستي المعتصم المتوسطة، وإمام مسجدنا في باب شريف.. أيام والله».

وقال المغرد حسن: «والدك الشيخ احمد المعبي الله يحفظه، كان مديري في المدرسة الفيصلية.. والله دايما وهو في بالي، وكلنا فخورين بك يا ابنة معلمي الفاضل.. من علمني حرفا سرت له عبدا».

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