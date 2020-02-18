برعاية «عاجل» إعلاميًّا.. ملتقى الطب التجميلي ومراكز التغذية والحمية ينطلق اليوم بالرياض

تحت رعاية إعلامية من صحيفة «عاجل»، ينطلق مساء اليوم الثلاثاء، ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية في دورته الرابعة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.

ويعتبر الملتقى الذي يعقد في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، الحدث السنوي الأبرز بالشرق الأوسط، في عالم الطب التجميلي، كما يعتبر بمثابة تجمّع للمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية والرشاقة.

ويتيح الملتقى للمستشفيات والمراكز الطبية المميزة لقاء الجمهور وتعريفه بأحدث التطورات في عالم الطب التجميلي.

من جانبها، أوضحت اللجنة المنظمة، في بيان لها، أن الملتقى يعد أكبر منصة للتعريف بدور القطاع التجميلي الطبي وإسهاماته في توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها.

وأشارت اللجنة المنظمة، إلى أن الحدث يهدف الى تعزيز الصحة العامّة ونشر الوعي وتثقيف الجمهور بمستجدات القطاع، وفتح قنوات التواصل بين الزوار والأطباء الاستشاريين، ويتيح لزواره خيارات متعددة من الخدمات التجميلية النخبوية المقدمة من قبل المشاركين.

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يذكر أن الملتقى يعقد جلسات ولقاءات مفتوحة مع الأطباء، تتناول أحدث المستجدات في الطب التجميلي بمختلف مجالاته، يقدمها استشاريون وأخصائيون من كبرى المستشفيات والمراكز الطبية المشاركة.

ويستقبل الملتقى الزوار والمهتمين يوميًّا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، حيث ستُقدَّم الكثير من المفاجآت والعروض الحصرية والخصومات.

يذكر أن حجم قطاع التجميل في السعودية قد تجاوز 5 مليارات ريال خلال الأعوام السابقة بحسب الإحصائيات.

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