رئيس الأركان يفتتح المؤتمر الدولي الأول للطب العسكري في جامعة الفيصل بالرياض

افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن «فياض بن حامد الرويلي»، الثلاثاء، فعاليات «المؤتمر الدولي الأول للطب العسكري» و«مؤتمر الجمعية السعودية لطب العناية الحرجة الحادي عشر».

جاء ذلك بحضور قائد القوات المشتركة ونائب رئيس هيئة الأركان العامة وقادة أفرع القوات المسلحة اليوم.

ويعقد المؤتمر بمشاركة الجمعية الأوروبية للعناية المركزة والجمعية الأمريكية للعناية الحرجة خلال الفترة من 24 إلى 26 -6- 1441هـ بجامعة الفيصل بمدينة الرياض، وبتنظيم من الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية العميد الطبيب «ياسر بن حسين مندورة» خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، أن المؤتمر يعد اللبنة الأولى وحجر الأساس لتأسيس الطب العسكري بحلته الجديدة الواعدة بما يخدم وزارة الدفاع في المملكة ودول الخليج والتحالف العربي والإسلامي.

وأكد « مندورة» أنه سيكون ضمن العديد من الجهود المستقبلية التي تقوم بها رئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع ضمن برنامج التطوير وفق رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للنهوض بالبحث العلمي في الطب العسكري وأذرعته العلاجية والوقائية لدعم ورؤية ومسيرة الوطن الحبيب.

وأضاف أن تجمع هذه الأقطاب العلمية والكوكبة من الحاضرين والباحثين من الجامعات العالمية الرائدة والمختصين السعوديين وكذلك من الجيوش الخليجية والعربية والإسلامية والدول الصديقة لمناقشة كل المستجدات الطبية، ستساهم بلا شك في دفع مستوى الطب العسكري بجميع مستوياته الأولية والوقائية والتخصصية حتى آخر مراحلها في تخصصاتها الدقيقة.

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وبين أن المؤتمر سيكون ولادة للمفهوم الحديث للطب العسكري في وزارة الدفاع بالمملكة بمعايير عالمية في 4 محاور رئيسة هي طب «الميدان، الطيران، الأعمال، والبحري»، بالإضافة إلى التخصصات المساعدة في الإخلاء الطبي العسكري والدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل ضمن استراتيجية دفاع وطني مشترك.

يذكر أن المؤتمر عقد بمشاركة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني ووزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى المركز السعودي لسلامة المرضى وجامعات عالمية ومحلية، بحضور ضيوف للمؤتمر من الخدمات الطبية العسكرية في الإمارات والبحرين والكويت وعمان والأردن ومصر والسودان وتونس لتبادل المعرفة والخبرات.

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