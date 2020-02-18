وفد من الهيئة العامة للسياحة يزور جبل شدا الأعلى بالباحة

زار وفد من الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني برئاسة مدير إدارة حماية المواقع السياحية بالهيئة عبدالواحد الفقور أمس، جبل شدا الأعلى.

وتخلل الزيارة مناقشة إمكانية تطوير المواقع السياحية بجبل شدا الأعلى الذي يعدّ أحد الوجهات السياحية المهمة بالمنطقة، ويتمتع بمقومات سياحية فريدة، نظرًا لتعانق قمته البالغ ارتفاعها 2200 متر عن مستوى سطح البحر قمم جبال السروات التي تمتاز باعتدال الجوّ صيفًا وبرودته شتاءً.

واطلع الوفد على أبرز المواقع بالجبل، ومنها المحمية الطبيعية المتميزة بتنوع النباتات العطرية والكائنات الفطرية، والمعالم الأثرية، وجبل القارة الذي أصبح مقصدًا لهواة التسلق من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى المدرجات الزراعية والبيوت الحجرية القديمة والنقوش الأثرية، فضلًا عن تميزه بأشجار العرعر والعتم، وعديد من الشجيرات التي يصل عددها لأكثر من 400 نوع.

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