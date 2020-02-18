كشفت مصادر «عاجل»، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن الإجازات المرضية المحالة إلى الهيئة الصحية.
وأوضحت المصادر، أنه تم الاتفاق -بعد الاجتماع بين أعضاء الهيئة وأعضاء إدارة التعليم- على أن تكون صيغة القرارات الصادرة من الهيئة على النحو التالي:
ـ أولًا:
- ـ تخفيض نصاب الأعمال الموكلة إلى 50% لمدة عام.
- ـ التوصية بالتحويل إلى وظيفة إدارية دائمة.
- ـ عدم صلاحية بصورة قطعية.
- ـ صالح للعمل ويعامل حسب النظام.
- ـ المرض الذي يعاني منه من الأمراض الخطيرة.
- ـ المصادقة على الإجازات.
- ثانيًا:
- يتم الرفع بالإجازات المرضية، على أنها:
- ـ أمر سام كريم بالعلاج بالخارج.
- ـ قرار بالعلاج بالخارج صادر من الهيئة الطبية العليا.
- ـ حالة طارئة حدثت خارج المملكة.
اقرأ ايضا:
مصادر تطلع «عاجل» على التنظيم الجديد لـ«إجازات التعليم»
التعليم تواجه خلل الإجازات بتعميم جديد يُحدِّد شروط التقديم والاعتماد
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: التعليم تصدر تعميمًا بشأن الإجازات المرضية المحالة للهيئة الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.