مصادر «عاجل»: التعليم تصدر تعميمًا بشأن الإجازات المرضية المحالة للهيئة الطبية

كشفت مصادر «عاجل»، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن الإجازات المرضية المحالة إلى الهيئة الصحية.

وأوضحت المصادر، أنه تم الاتفاق -بعد الاجتماع بين أعضاء الهيئة وأعضاء إدارة التعليم- على أن تكون صيغة القرارات الصادرة من الهيئة على النحو التالي:

ـ أولًا:

ـ تخفيض نصاب الأعمال الموكلة إلى 50% لمدة عام.

ـ التوصية بالتحويل إلى وظيفة إدارية دائمة.

ـ عدم صلاحية بصورة قطعية.

ـ صالح للعمل ويعامل حسب النظام.

ـ المرض الذي يعاني منه من الأمراض الخطيرة.

ـ المصادقة على الإجازات.

- ثانيًا:

Advertisements

يتم الرفع بالإجازات المرضية، على أنها:

ـ أمر سام كريم بالعلاج بالخارج.

ـ قرار بالعلاج بالخارج صادر من الهيئة الطبية العليا.

ـ حالة طارئة حدثت خارج المملكة.

اقرأ ايضا:

مصادر تطلع «عاجل» على التنظيم الجديد لـ«إجازات التعليم»

التعليم تواجه خلل الإجازات بتعميم جديد يُحدِّد شروط التقديم والاعتماد