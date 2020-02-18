«شرطة القصيم» تطيح بتشكيل عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة المنازل

أطاحت شرطة القصيم، بتشكيل عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة المنازل، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني.

وقال السحيباني إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين في الوقائع السابقة؛ أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من سبعة متهمين بينهم مواطنان اثنان، وآخران من جنسيات سورية وسودانية وتشادية وباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

وأكد المقدم بدر السحيباني، أنه بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقروا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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