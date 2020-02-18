«أمانة جدة» تزيل تعديات بمساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع

قال رئيس بلدية طيبة الفرعية، المهندس فيصل المالكي، أن الفرق الرقابية أزالت عشرة أسوار وغرف شعبية غير النظامية، كانت مقامة بطرق عشوائية ولا يحمل أصحابها صكوكًا شرعية بمساحة قدرت بـ10 آلاف متر مربع في منطقة «أم الحمام».

وأكد «المالكي» حرص البلدية على التعامل الفوري والسريع مع أي شكل من أشكال التعدي على ممتلكات الدولة.

كما أزالت البلدية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات على مواقع مختلفة لأراضي حكومية، تمثّلت في إنشاء أسوار وغرف سكنية غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء، وذلك ضمن جهود الأمانة وبلدياتها المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

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