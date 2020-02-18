«العمل» تنفذ أكثر من 50 ألف زيارة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال يناير

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تنفيذ أكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير في جميع مناطق المملكة.

وأظهرت الوزارة في تقريرها الصادر عن الشهر، نسبة انضباط عام لسوق العمل بلغت 91%، ورصدت الوزارة مخالفات بنسبة 9% من إجمالي الزيارات.

وتضمن التقرير مجموعة من الإحصائيات عن عدد مستوى الالتزام بأحكام نظام العمل في المنشآت، التي يتم زيارتها وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية على جميع الأنشطة المستهدفة في حملات التفتيش الميداني التي ينفذها المفتشون والمفتشات من منسوبي الوزارة.

وغطت الوزارة في جولاتها عددًا من الأنشطة والمهن في المناطق كافة، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.

وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونياً، مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.

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يذكر أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق «معًا للرصد»، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد «19911» أو فروع الوزارة.

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