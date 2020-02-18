مشعل بن ماجد يدشّن مبادرة وقف لغة القرآن الكريم

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشّن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، مبادرة «وقف لغة القرآن الكريم»، والتي تشارك بها جامعة الملك عبدالعزيز ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، بحضور أصحاب المعالي وعدد من المساهمين والقائمين على المبادرة، وذلك في قاعة مجلس الجامعة. وفور وصوله إلى مقر التدشين، تُليت آيات من الذكر الحكيم، تبعها كلمة المشرف على المبادرة عبدالرحمن السلمي، نوّه فيها إلى أهمية هذه المبادرة من بين مبادرات جامعة الملك عبدالعزيز المقدمة لملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، باعتبارها مبادرة مؤسسية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لمبادرات اللغة العربية وبرامجها بمهنية مؤسسية عالية. عقب ذلك، شاهد والحضور عرضا تعريفيا يحكي نشأة المبادرة، وما ستحققه من أهداف مستقبلية في الدفاع عن اللغة العربية لغة القرآن. فيما قدّم مدير الجامعة -باسمه ونيابة عن منسوبيها- الشكر والتقدير إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وإلى محافظ جدة على دعمهما وتشجيعهما هذا الوقف الذي يأتي استجابة لمبادرات الملتقى لهذا العام، مستعرضا معاليه مكانة اللغة العربية «لغة القرآن» وأهمية تعزيزها، مبديا فخره باهتمام جامعة الملك عبدالعزيز بهذا الجانب، خدمة للغة العربية ورعاية للموهوبين في مجالاتها، معلنا معاليه دعمه بمبلغ مليون ريال لهذه المبادرة، إضافة إلى الدعم الإداري واللوجستي حتى تحقق أهدافها.



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