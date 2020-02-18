عاجل-مجلس الوزراء يوافق ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬بنك‭ ‬التصدير‭ ‬والاستيراد‭ ‬السعودي

رأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬اليمامة،‭ ‬وأطلع‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬استقبالاته‭ ‬ومباحثاته‭ ‬مع‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬غينيا‭ ‬كوناكري‭ ‬ألفا‭ ‬كوندي،‭ ‬وفخامة‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬أريتريا‭ ‬إسياس‭ ‬أفورقي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬وما‭ ‬جرى‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬استعراض‭ ‬للعلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬ودعمها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬مستجدات‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ .‬

و‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬طرحته‭ ‬المملكة‭ ‬أمام‭ ‬مؤتمر‭ ‬ميونخ‭ ‬للأمن‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ56،‭ ‬حيال‭ ‬مواقفها‭ ‬تجاه‭ ‬أبرز‭ ‬الملفات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬ومنها‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والشأن‭ ‬الإيراني‭ ‬بصفته‭ ‬الطرف‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬خلف‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ويمارس‭ ‬سلوكا‭ ‬مستهترا‭ ‬يهدد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وكذلك‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ودعم‭ ‬المملكة‭ ‬الدائم‭ ‬للحل‭ ‬السياسي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬أجندة‭ ‬المملكة‭ ‬الطموحة‭ ‬خلال‭ ‬رئاستها‭ ‬لقمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬2020،‭ ‬وتحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬وأهدافها‭ .‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الأستاذ‭ ‬تركي‭ ‬الشبانة،‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬جدد‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ58‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستعمل‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬لحاضر‭ ‬جميل‭ ‬ومستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وتبيان‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الإسكان‭ ‬وقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتطوير‭ ‬حلولها‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ودعم‭ ‬برامج‭ ‬الشباب‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭.‬

تحضيرات‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي

وتطرق‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬تحضيرات‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬قمة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬مع‭ ‬المنتدى‭ ‬لإنشاء‭ ‬فرع‭ ‬لمركز‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الـ5‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬توجهات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬بالإسهام‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬التقنية‭ ‬وأفضل‭ ‬ممارساتها‭ ‬العالمية،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لتطوير‭ ‬حلول‭ ‬فاعلة‭ ‬لتحديات‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

دعم‭ ‬اليمن

وبين‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬أكد‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬للشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق‭ ‬واستمرار‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬له‭ ‬عبر‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬للإغاثة‭ ‬والأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتشديدها‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬المفوضة‭ ‬الأوروبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السويدية‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المليشيا‭ ‬الحوثية‭ ‬من‭ ‬ممارسات‭ ‬ونشاطات‭ ‬استفزازية‭ ‬تشكل‭ ‬إعاقة‭ ‬وعرقلة‭ ‬لأعمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬وستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬الدعم‭ ‬الإنساني‭ ‬لليمن‭.‬

مجلس‭ ‬شؤون‭ ‬الجامعات

وعدّ‭ ‬المجلس‭ ‬صدور‭ ‬موافقة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬أول‭ ‬مجلس‭ ‬لشؤون‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬نظام‭ ‬الجامعات‭ ‬الجديد،‭ ‬امتدادا‭ ‬لدعم‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬للتعليم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وللتعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬ولتطلعاتها‭ ‬بأن‭ ‬يحقق‭ ‬مجلس‭ ‬شؤون‭ ‬الجامعات‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الجامعات‭.‬

قرارات‭ ‬المجلس

أولاً‭: ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬إنشاء‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬الأعلى‭ ‬السعودي‭ ‬الجزائري،‭ ‬وتفويض‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬رئيس‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬الأعلى‭ ‬السعودي‭ ‬الجزائري‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭.‬

ثانياً‭: ‬تفويض‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ـ‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينيبه‭ ‬ـ‭ ‬بالتباحث‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مشروع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وحكومة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬والسلائف‭ ‬الكيميائية‭ ‬وتهريبها،‭ ‬والتوقيع‭ ‬عليه،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬رفع‭ ‬النسخة‭ ‬النهائية‭ ‬الموقعة،‭ ‬لاستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬النظامية‭.‬

ثالثاً‭: ‬تفويض‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ـ‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينيبه‭ ‬ـ‭ ‬بالتباحث‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬البيروفي‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مشروع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والحماية‭ ‬المدنية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬البيرو،‭ ‬والتوقيع‭ ‬عليه،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬رفع‭ ‬النسخة‭ ‬النهائية‭ ‬الموقعة،‭ ‬لاستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬النظامية‭.‬

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رابعاً‭: ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬رفعه‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للجمارك،‭ ‬وبعد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬رقم‭ ( ‬48‭ / ‬12‭ ) ‬وتاريخ‭ ‬28‭ / ‬4‭ / ‬1441هـ،‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬الأرجنتين‭ ‬حول‭ ‬التعاون‭ ‬والمساعدة‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬الجمركية،‭ ‬وأُعد‭ ‬مرسوم‭ ‬ملكي‭ ‬بذلك‭.‬

خامساً‭ : ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التوصيتين‭ ‬المعدتين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنمية‭ ‬رقم‭ ( ‬13‭ ‬ـ‭ ‬1‭ / ‬41‭ / ‬د‭ ) ‬وتاريخ‭ ‬6‭ / ‬1‭ / ‬1441هـ‭ ‬،‭ ‬ورقم‭ ( ‬34‭ ‬ـ‭ ‬14‭ / ‬41‭ / ‬د‭ ) ‬وتاريخ‭ ‬7‭ / ‬5‭ / ‬1441هـ‭ ‬،‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬بنك‭ ‬التصدير‭ ‬والاستيراد‭ ‬السعودي‭.‬

سادساً‭: ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التوصية‭ ‬المعدة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنمية‭ ‬رقم‭ ( ‬5‭ ‬ـ‭ ‬17‭ / ‬41‭ / ‬د‭ ) ‬وتاريخ‭ ‬5‭ / ‬6‭ / ‬1440هـ‭ ‬،‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬مؤسسة‭ ‬حديقة‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬،‭ ‬وتنظيم‭ ‬مؤسسة‭ ‬المسار‭ ‬الرياضي‭.‬

سابعاً‭ : ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ترقيات‭ ‬للمرتبتين‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬والرابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬ووظيفة‭ (‬وزير‭ ‬مفوض‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

1‬ـ‭ ‬ترقية‭ ‬غنام‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬معدي‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ (‬مستشار‭ ‬أمني‭) ‬بالمرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬بإمارة‭ ‬منطقة‭ ‬الرياض‭.‬

2‭‬ـ‭ ‬ترقية‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المحارب‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ (‬مستشار‭ ‬إداري‭) ‬بالمرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬بهيئة‭ ‬الخبراء‭ ‬بمجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

3‭‬ـ‭ ‬ترقية‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬السميري‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ (‬مستشار‭ ‬إداري‭) ‬بالمرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬بهيئة‭ ‬الخبراء‭ ‬بمجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

4‬ـ‭ ‬ترقية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعدي‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الغامدي‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ (‬وزير‭ ‬مفوض‭) ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

5‭‬ـ‭ ‬ترقية‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬السلمي‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ (‬كبير‭ ‬مستشارين‭ ‬شرعيين‭) ‬بالمرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬بوزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬البلدية‭ ‬والقروية‭.‬

6‭‬ـ‭ ‬ترقية‭ ‬المهندس‭/ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الهويش‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ ‬مستشار‭ ‬زراعي‭) ‬بالمرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬بوزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والمياه‭ ‬والزراعة‭.‬

7‭‬ـ‭ ‬ترقية‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬مقرن‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ (‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭) ‬بالمرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

8‭‬ـ‭ ‬ترقية‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬البراهيم‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ (‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭) ‬بالمرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

واطلع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬العامة‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعماله،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تقارير‭ ‬سنوية‭ ‬لوزارتي‭ ‬الدفاع‭ ‬والإعلام‭ (‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬المرئي‭ ‬والمسموع‭) ‬،‭ ‬وهيئة‭ ‬المدن‭ ‬والمناطق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخاصة،‭ ‬عن‭ ‬عامين‭ ‬ماليين‭ ‬سابقين،‭ ‬وقد‭ ‬أحاط‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬ووجه‭ ‬حيالها‭ ‬بما‭ ‬رآه‭.‬