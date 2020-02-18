السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير جمهورية الأوروغواي



الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية لدى المملكة كارلوس بنتانكور، الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

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15:54ت م

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