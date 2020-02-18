السعودية اليوم / كشافة تعليم وادي الدواسر يتعرفون على التنوع البيئي في محمية الفصام



وادي الدواسر 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

احتضنت محمية الشيخ عبدالله بن فهاد الفصام بمحافظة وادي الدواسر يوم أمس, مجموعة من كشافة إدارة التعليم بالمحافظة وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية

وأوضح رئيس النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان، إلى أن الهدف من تلك الزيارة تطبيق جزء من متطلبات الحصول على شارة “صديق البيئة ” لــ 80 كشافاً من مختلف المراحل الكشفية ، وتوعية الكشافين بأهمية التنوع البيلوجي، والتعرف على المؤثرات المناخية في منطقة المحمية.

واطلع الكشافة خلال الزيارة على ما تحويه المحمية بداخلها قطعان الغزلان والوعول والأرانب والطيور، والنباتات البرية ومنها السمر والغضى والرمث.

// انتهى //

15:48ت م

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وادي الدواسر 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واساحتضنت محمية الشيخ عبدالله بن فهاد الفصام بمحافظة وادي الدواسر يوم أمس, مجموعة من كشافة إدارة التعليم بالمحافظة وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية ، وتنفذه قطاعاتها المختلفة، تحت شعار " بيئتي مسؤولتي", حيث تعرفوا خلال الزيارة على البيئة الجغرافية، والتنوع النباتي والحيواني بالمحمية.وأوضح رئيس النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان، إلى أن الهدف من تلك الزيارة تطبيق جزء من متطلبات الحصول على شارة “صديق البيئة ” لــ 80 كشافاً من مختلف المراحل الكشفية ، وتوعية الكشافين بأهمية التنوع البيلوجي، والتعرف على المؤثرات المناخية في منطقة المحمية.واطلع الكشافة خلال الزيارة على ما تحويه المحمية بداخلها قطعان الغزلان والوعول والأرانب والطيور، والنباتات البرية ومنها السمر والغضى والرمث.// انتهى //15:48ت م0177

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