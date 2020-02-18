

الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ، اليوم الاجتماع السنوي العشرين للمسؤولين بالديوان، وذلك بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.

وأشاد معاليه في بداية الاجتماع بالجهود التي بذلها منسوبو الديوان خلال السنة المالية (2019م) وأثمرت عن تحقيق نتائج مميزة، متمنياً أن يوفّق الديوان في تأدية مهامه بأعلى مستويات الجودة والكفاءة المهنية، والاستمرار في عطاءاته المثمرة خلال السنوات القادمة.

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بسير العمل في الديوان ومتابعة تنفيذ خططه التشغيلية، ومن أهمها الإجراءات الخاصة بإتمام عمليات الربط الآلي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) إنفاذاً للأوامر السامية الصادرة في هذا الشأن، وكذلك التحسينات التي تمت على منصة منهجية المراجعة الخاصة بالديوان.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض بعض التجارب العملية المميزة لعدد من منسوبي الديوان أثناء تأديتهم لبرامج وخطط المراجعة على الجهات المشمولة برقابة الديوان.

// انتهى //

15:45ت م

0175





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور العنقري يرأس الاجتماع السنوي العشرين لمسؤولي الديوان العام للمحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.