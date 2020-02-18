

الأحساء 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

عقد فرع المؤسسة العامة للري بالأحساء أمس, لقاء مفتوحًا بالمزارعين في المحافظة , بدئ بالتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة للمزارعين التي تحوي أكثر من 25 خدمة إلكترونية تحقيقاً لرضى المستفيد وتوفير مؤشرات أداء لمتخذي القرار وإسهامًا في تحقيق خطة التحول الرقمي والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.

كما جرى خلال اللقاء تقديم عرض تعريفي بلائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة يهدف لتوعية المزارعين بأضرار هذه المخالفات على البيئة وتحقيق عناصر السلامة البيئية وضرورة المحافظة على نظافة الواحة وحماية مرافق المؤسسة ومعداتها في مناطق إشرافها من أي إتلاف أو تعدٍ.

وحث المختصون بالمؤسسة المزارعين على ضرورة تطبيق أنظمة الري الحديثة في المزارع كوسيلة ضرورية للمحافظة على المياه.

فيما أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة هشام الثنيان أن عقد مثل هذه اللقاءات يأتي من منطلق دور المؤسسة لتوعية المزارعين ونشر ثقافة المحافظة على المياه كثروة مهمة تحتم الضرورة ترشيد استخدامها.

// انتهى //

15:37ت م

0173





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المؤسسة العامة للري بالأحساء تعقد لقاءً مع مزارعي المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.