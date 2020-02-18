السعودية اليوم / ورشة عمل عن "الابتكار وريادة الأعمال" بجامعة جازان



جيزان 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

نظمت جامعة جازان اليوم، ورشة عمل " الابتكار وريادة الأعمال والتعريف بمسرعة "تقدم"، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وذلك على مسرح كلية علوم وتقنية المعلومات.

وأكد الدكتور القحطاني خلال ورشة العمل أن جامعة جازان تعمل على نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها من خلال مسرعات الأعمال بالجامعة، بالتعاون مع الجامعات الريادية في هذا المجال، مشيراً إلى أن الجامعة أقامت العديد من البرامج والدورات والملتقيات لتعزيز قدرات وإمكانيات طلابها في المجالات الريادية كافة.

وتضمنت ورشة العمل المقدمة من مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاوست" ، تعريفًا بدور مراكز ريادة الأعمال والتحديات والفرص المتاحة، والتأكيد على دور الجامعات كمصدر لتزويد الطلبة بالمعرفة والابتكار وتسخير كافة الإمكانيات لخلق جيل ريادي، إلى جانب تأثير الجامعات ودورها في إعداد وتشكيل رواد الأعمال وقادة المستقبل .

وبين المحاضران هتان أحمد وهيثم الحمصي أن جامعة "كاوست" قد أضافت لطلابها مقرر ريادة الأعمال والابتكار ضمن مناهجها لإعدادهم وتمكينهم في مجال التقنيات المتطورة الريادية ، إلى جانب تركيزها على دعم الأبحاث المتطورة والتحويلية في محاور استراتيجية وهي الغذاء والماء والطاقة والتقنيات الرقمية والبيئة ،وإنشاء مركز للتدريب على ريادة الأعمال في الحرم الجامعي، إضافة لصندوق رأس المال الاستثماري وذلك بهدف تسريع الشركات الناشئة

// انتهى //

15:32ت م

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جيزان 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة جازان اليوم، ورشة عمل " الابتكار وريادة الأعمال والتعريف بمسرعة "تقدم"، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وذلك على مسرح كلية علوم وتقنية المعلومات.وأكد الدكتور القحطاني خلال ورشة العمل أن جامعة جازان تعمل على نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها من خلال مسرعات الأعمال بالجامعة، بالتعاون مع الجامعات الريادية في هذا المجال، مشيراً إلى أن الجامعة أقامت العديد من البرامج والدورات والملتقيات لتعزيز قدرات وإمكانيات طلابها في المجالات الريادية كافة.وتضمنت ورشة العمل المقدمة من مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاوست" ، تعريفًا بدور مراكز ريادة الأعمال والتحديات والفرص المتاحة، والتأكيد على دور الجامعات كمصدر لتزويد الطلبة بالمعرفة والابتكار وتسخير كافة الإمكانيات لخلق جيل ريادي، إلى جانب تأثير الجامعات ودورها في إعداد وتشكيل رواد الأعمال وقادة المستقبل .وبين المحاضران هتان أحمد وهيثم الحمصي أن جامعة "كاوست" قد أضافت لطلابها مقرر ريادة الأعمال والابتكار ضمن مناهجها لإعدادهم وتمكينهم في مجال التقنيات المتطورة الريادية ، إلى جانب تركيزها على دعم الأبحاث المتطورة والتحويلية في محاور استراتيجية وهي الغذاء والماء والطاقة والتقنيات الرقمية والبيئة ،وإنشاء مركز للتدريب على ريادة الأعمال في الحرم الجامعي، إضافة لصندوق رأس المال الاستثماري وذلك بهدف تسريع الشركات الناشئة السعودية ورواد الأعمال السعوديين.// انتهى //15:32ت م0170

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