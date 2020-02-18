السعودية اليوم / الأونروا تعلن عن حاجتها 141.5 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا



بيروت 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنّها تحتاج إلى 141.5 مليون دولار أمريكي لتزويد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالمساعدة النقديّة لتلبية الاحتياجات الأساسية خلال عام.

وطالبت (الأونروا) في بيان لها اليوم، الدول المانحة بتلبية احتياجات الوكالة من أجل استمرار تقديم المعونات لـ438 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا تأثروا بالنزاع.

وأشارت (الأونروا) إلى أنّ 91 % من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، يكابدون الفقر المطلق (أقل من دولارين في اليوم)، في حين حددت 126 ألف لاجئ كضعفاء للغاية، وفق تقرير النداء الطارئ للعام 2020 الصادر عن الوكالة.

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15:23ت م

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