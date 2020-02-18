السعودية اليوم / محافظ صبيا يتفقد عدد من المشاريع التنموية بالمحافظة



صبيا 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

وقف محافظ صبيا المكلف إبراهيم مديني عتودي اليوم، على عدد من المشاريع التنموية وتفقد سير العمل بمشروع سد الحماية لقرية المحلة التابعة للمحافظة بحضور رئيس بلدية صبيا سفر بن سعد آل زاحم الشهراني.

وبحث ” العتودي ” خلال الزيارة السبل والحلول لتحديد المسار الجديد للسد حسب دراسات المساحة الجيولوجية الموضح على التصوير الجوي حيث يكون بإنسيابية ولا توجد به تكسرات كونه مشروع حزام أسفلت واناره ويحمي المخطط السكني وقرية المحلة الجديدة من إخطار سيول وادي قرى و وادي غوان.

وأكد ” العتودي ” أن الجولة الميدانية جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مؤكداً حرصهم على تنفيذ المشاريع الحكوميه وعدم توقفها مع بحث اسباب التوقف مع الجهات المختصة واتخاذ الحلول العاجلة والرفع بالتقارير اللازمة عن اي عقبات تعترض خدمة المواطنين.

// انتهى //

15:21ت م

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