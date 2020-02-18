السعودية اليوم / رئيس مركز قوز الجعافرة يتفقد مشروعات المركز



صبيا 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

قام رئيس مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا أحمد بن جابر العقدي اليوم، بجولة ميدانية تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والتطويرية الجاري تنفيذها في مختلف القرى والمواقع في المركز يرافقه رئيس بلدية قوز الجعافرة المهندس أحمد الأحوس ورئيس المجلس البلدي عبده جعفري.

وشملت الجولة حديقة الشهداء الجاري تنفيذها في قريه البطيح، وشارع الشهيد بقرية العرضة حيث تجري أعمال الردم والتهيئة لسفلتته، والمجمع الرياضي بمركز قوز الجعافرة بقرية العرضة وآخر الأعمال المنفذة بالمجمع والتي تشتمل في مرحلتها الثانية على عدد من الملاعب لكرة الطائرة واليد وسداسيات كرة القدم بالإضافة إلى حديقة عامة وخدمات مساندة ، وأعمال السفلتة الجارية بقرية الكومة، فيما شملت الجولة قرية الحجرين وقرى الخوالدة والزيدية وحلة مطري.

كما وقف رئيس مركز قوز الجعافرة ميدانيًا على الأعمال الجارية حاليًا بالواجهة البحرية التي تشمل إنهاء أعمال السفلته والإنارة للمواقف العامة والمداخل والمرافق الخدمية بالموقع وأعمال تنفيذ مسطحات خضراء والخدمات المساندة.

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15:16ت م

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