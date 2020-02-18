شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروع الأضاحي" يوزع 40 ألف ذبيحة على اللاجئين الروهينجا والان نبدء بالتفاصيل

وزع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 40 ألف ذبيحة للآجئين الروهينجا، تم توزيعها بمشاركة ممثلون عن سفارة خادم الحرمين الشريفين في بنجلاديش, ووزارة الاغاثة وإدارة الكوارث في بنجلاديش.

وأوضح المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي بن أحمد رحيمي، أن اللحوم التي تم توزيعها في مخيمات اللاجئين الروهينجا تُعد الأكبر بعد موسم حج عام 1440هـ , لافتاً النظر إلى أن المشروع يوزع في كل عام ما يقارب 300.000 ذبيحة على المستحقين في أنحاء العالم, وأكثر من 600.000 ذبيحة على فقراء الحرم وباقي مناطق المملكة.

ونوه بما يحظى به المشروع من دعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , حيث أسهم المشروع في تخفيف حدة الفقر في العديد من البلدان وذلك من خلال توزيع أكثر من 22.000.000 ذبيحة للمستحقين في أنحاء العالم خلال الأعوام الماضية، عاداً المشروع كغيره من المشروعات التي تعمل على قدم وساق لترجمة مقاصد حكومة المملكة الرشيدة لتيسير مناسك الحج على الحجيج القادمين في كل عام لأداء الحج بقلوب نابضة بالإيمان.