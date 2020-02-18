شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «الخنيزي» يستقبل المهنئين بعد عودة ابنه المختطف والان نبدء بالتفاصيل

استقبل «على الخنيزي» والد موسى المختطف منذ 20 عاما ، المهنئين على عودة ابنه، بعد الانتهاء من الاجراءات الرسمية.

وكانت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية أعلنت في وقت سابق، التوصل إلى هوية شابين يبلغان من العمر 20 عاماً، بعد اختطافهما وهما حديثي الولادة من داخل مستشفى الولادة بالدمام.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية، أصدرت بياناً في وقت سابق، قالت فيه "اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية «DNA» علاقة الشابين ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام".

وأضافت شرطة الشرقية: أن“ الطفل الأول «العماري» اختفى بتاريخ 24 / 04 / 1417 هـ، والثاني «الخنيزي» بتاريخ 08 / 04 / 1420 ه؛ حيث تم إيقافها لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك”.