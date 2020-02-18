شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بالنيابة العامة برتبة ملازم تحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت النيابة العامة عن توفر وظائف شاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة (ملازم تحقيق) على أن تتوافر في المتقدم الشروط والتي تتمثل في أن يكون سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، ويكون متمتعاً بالأهلية اللازمة ، وحاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة ، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض. وأن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد. ولائق صحياً للخدمة. وألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره. وأن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تعقد لأجل التعيين. وألا يكون سبق ان اجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الاعضاء، وألا يكون موظفاً حكومياً.

فعلى من لدية الرغبة وتتوفر فيه الشروط أعلاه التقديم على الموقع الالكتروني للنيابة العامة https://eservices.bip.sa/Public/Jobs/Jobs.aspx خلال الفترة من 24 جمادى الآخرة 1441هـ حتى 28 جمادى الآخرة 1441هـ..