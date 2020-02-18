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بالصور.. فرضية حريق بمحطة قطارات الركاب في الرياض

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نفذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي وبإشراف من الهيئة العامة للنقل وهيئة الأمن الصناعي وشرطة السكة الحديد، اليوم تجربة إخلاء لمحطة قطارات الركاب بالرياض، وتتمثل الفرضية في نشوب حريق في الغرف الفنية الواقعة في المحطة، وذلك ضمن خطط المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتدريب منسوبيها للتعامل مع حالات الطوارئ و الأزمات والإرتقاء بمستوى السلامة.
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وأكد مدير عام السلامة بالمؤسسة المهندس فؤاد القحطاني أن هذه التجربة تأتي حرصاً من الخطوط الحديدية ومختلف الجهات المشاركة للوقوف على استعدادها للاستجابة لأي طارئ يتطلب التدخل السريع و لتلافي أي ملاحظات يتم الوقوف، وتأتي تنفيذاً لخطط الطوارئ المعدة ومن ضمنها خطة إخلاء المحطات في الحالات الطارئ.

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