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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. فرضية حريق بمحطة قطارات الركاب في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير عام السلامة بالمؤسسة المهندس فؤاد القحطاني أن هذه التجربة تأتي حرصاً من الخطوط الحديدية ومختلف الجهات المشاركة للوقوف على استعدادها للاستجابة لأي طارئ يتطلب التدخل السريع و لتلافي أي ملاحظات يتم الوقوف، وتأتي تنفيذاً لخطط الطوارئ المعدة ومن ضمنها خطة إخلاء المحطات في الحالات الطارئ.
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