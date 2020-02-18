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صور.. Adidas تطلق حملتها الإعلانية الجديدة في العلا
متابعات الخليج 365 – ترجمة: منة الله أشرف
أطلقت أديداس Adidas حملتها الإعلانية الجديدة، في موقع اليونسكو للتراث العالمي، العلا، وانضمت لها 4 سيدات سعوديات وهن المصممة والإبداعية علاء بلخي، مغنية الراب أصيل سراج والمدوّنة جوري الميمان، والممثلة سارة طيبة؛ احتفالًا بالذكرى السنوية الخمسين على تأسيس العلامة الرياضية.
وقالت Adidas عبر موقعها الرسمي: لقد عززت أحذية Superstar من مكانة أديداس في الوقت والزمن المناسب، وربطت الناس سويًا سواء من أعمدة الفن والموسيقى أو الأزياء والرياضة في إطار رسالة رئيسية واحدة: التغير هي رياضة جماعية.
ولفتت واحدة من أشهر العلامات التجارية الرياضية العالمية Adidas أن الصور اُلتقطت مع الخلفية التاريخية والثقافية للعلا.
و Adidas ليست العلامة التجارية الوحيدة التي استوحت من العلا حملتها الإعلانية، في الأسبوع الماضي، كشفت شركة الأزياء الهندية Hindamme، التي أسسها محمد خوجة، عن مجموعة جديدة تتميز بأشكال هندسية، في قصر الفريد، أكبر مقبرة في الموقع الأثري.
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