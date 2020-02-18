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أمانة جدة تزيل تعديات بمساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جدة

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة تعديات على مواقع مختلفة لأراضي حكومية، تمثلت في إنشاء أسوار وغرف سكنية غير نظامية، ودون مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء، وذلك ضمن جهود الأمانة وبلدياتها المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي، أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 10 من الأسوار والغرف الشعبية غير النظامية، والمقامة بطرق عشوائية، والتي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية بمنطقة "أم الحمام" بمساحة قدرت بـ 10,000 متر مربع، مؤكدا حرص البلدية على التعامل الفوري والسريع مع أي شكل من أشكال التعدي على ممتلكات الدولة.