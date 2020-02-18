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شرطة القصيم تطيح بتشكيل عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة المنازل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بريدة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 7 متهمين بينهم مواطنان اثنان، وآخرون من جنسيات سورية وسودانية وتشادية وباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، حيث أوقفوا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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