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الأمير مشعل بن ماجد يدشن مبادرة وقف لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشن الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم الثلاثاء مبادرة "وقف لغة القرآن الكريم"، والتي تشارك بها جامعة الملك عبدالعزيز ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، بحضور عدد من المساهمين والقائمين على المبادرة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة.

وفور وصوله مقر التدشين، تليت آيات من الذكر الحكيم تبعتها كلمة المشرف على المبادرة أ.د عبدالرحمن السلمي، نوه فيها لأهمية هذه المبادرة من بين مبادرات جامعة الملك عبدالعزيز، المقدمة لملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، باعتبارها مبادرة مؤسسية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لمبادرات اللغة العربية وبرامجها بمهنية مؤسسية عالية.

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عقب ذلك شاهد والحضور عرضا تعريفيا يحكي نشأة المبادرة، وما ستحققه من أهداف مستقبلية في الدفاع عن اللغة العربية لغة القرآن.

فيما قدم مدير الجامعة باسمه ونيابة عن منسوبيها الشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولمحافظ جدة على دعمهما وتشجيعهما هذا الوقف الذي يأتي استجابة لمبادرات الملتقى لهذا العام، مستعرضا مكانة اللغة العربية لغة القرآن وأهمية تعزيزها، مبديا فخره باهتمام جامعة الملك عبدالعزيز بهذا الجانب خدمة للغة العربية ورعاية للموهوبين في مجالاتها، معلنا دعمه بمبلغ مليون ريال لهذه المبادرة، بالإضافة للدعم الإداري واللوجستي حتى تحقق أهدافها.

وخلال المناسبة أعلنت مساهمات الداعمين للوقف، كما كرم الأمير مشعل بن ماجد الهيئة التأسيسية الداعمة للوقف، والتقطت الصور التذكارية معه.