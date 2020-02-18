رئيس "بر القنفذة" يتفقد "المشاريع التأهيلية" للأسر المستفيدة

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

الخليج 365

2020-02-18

تفقّد رئيس جمعية البر الخيرية بالقنفذة، محمد صالح الزبيدي المشاريع التأهيلية المدعومة من الجمعية، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية التي من شأنها تحقيق الاستقرار والاستقلال المالي للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

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وبلغ عدد المشاريع المدعومة (16 مشروعاً) بتكلفة (501.000 ريال).

كان برفقة رئيس الجمعية المدير التنفيذي زين المرحبي ورئيس العلاقات العامة والإعلام موسى الزبيدي.

من جانبه، أكد رئيس جمعية البر الخيرية محمد الزبيدي أن الجمعية تسعى من خلال استراتيجيتها لتمكين المستفيد وبناء شخصيته باحترافية وتميز.