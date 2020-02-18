، بالصور.. "الحوت والجمل والفيل" صخور سعودية الأغرب في العالم... هنا التفاصيل ،

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كشفت هيئة المساحة الجيوليوجية السعودية عن العديد من المعالم الصخرية تقترب من 60 معلمًا في منطقة تبوك، وتخصص قسم دراسات المعالم الجيوليوجية في دراستها والحفاظ عليها والعمل على استدامة الاستفادة منها، ومن أبرز الصخور المذهلة الموجودة في تبوك صخرة "الجمل البارك"، هي صخرة مميزة للغاية وتظهر شكل الجمل وهو يبرك، مما جعلها ضمن أبرز الوجهات السياحية الثرية للزائرين وهواة الرحلات البرية والمناظر الطبيعية، كما ظهرت أيضًا صخرة الحوت وتشبه الحوت تمامًا، ويفسر الخبراء أن هذه الصخور مثيلاتها توجد في مناطق الرسوبيات الرملية مما يكسبها هذه الأشكال المتنوعة.
صخرة الفيل الشهيرة
ويطلق عليها أيضًا جبل الفيل، ويقع في العلا على مسافة 10 كلم، وهي عبارة عن صخرة ضخمة يبلغ ارتفاعها 52 مترًا تشكلت في تكوينها كشكل فيل بخرطومه العريض المنحر نحو الأرض، ويأتي الجبل ضمن تشكيلات صخرية هائلة تشكلت من الصخور الرملية، إثر نحت الرياح وعوامل التعرية وتحيط بجبل الفيل العديد من الصخور ذات التشكيلات الصخرية البديعة.
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المعالم الصخرية تبوك
بالصور.. "الحوت والجمل والفيل" صخور سعودية الأغرب في العالم... هنا التفاصيلخالد خليل الخليج 365 2020-02-18
كشفت هيئة المساحة الجيوليوجية السعودية عن العديد من المعالم الصخرية تقترب من 60 معلمًا في منطقة تبوك، وتخصص قسم دراسات المعالم الجيوليوجية في دراستها والحفاظ عليها والعمل على استدامة الاستفادة منها، ومن أبرز الصخور المذهلة الموجودة في تبوك صخرة "الجمل البارك"، هي صخرة مميزة للغاية وتظهر شكل الجمل وهو يبرك، مما جعلها ضمن أبرز الوجهات السياحية الثرية للزائرين وهواة الرحلات البرية والمناظر الطبيعية، كما ظهرت أيضًا صخرة الحوت وتشبه الحوت تمامًا، ويفسر الخبراء أن هذه الصخور مثيلاتها توجد في مناطق الرسوبيات الرملية مما يكسبها هذه الأشكال المتنوعة.
صخرة الفيل الشهيرة
ويطلق عليها أيضًا جبل الفيل، ويقع في العلا على مسافة 10 كلم، وهي عبارة عن صخرة ضخمة يبلغ ارتفاعها 52 مترًا تشكلت في تكوينها كشكل فيل بخرطومه العريض المنحر نحو الأرض، ويأتي الجبل ضمن تشكيلات صخرية هائلة تشكلت من الصخور الرملية، إثر نحت الرياح وعوامل التعرية وتحيط بجبل الفيل العديد من الصخور ذات التشكيلات الصخرية البديعة.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
02:25 PM
المملكة تمتلك العديد منها
كشفت هيئة المساحة الجيوليوجية السعودية عن العديد من المعالم الصخرية تقترب من 60 معلمًا في منطقة تبوك، وتخصص قسم دراسات المعالم الجيوليوجية في دراستها والحفاظ عليها والعمل على استدامة الاستفادة منها، ومن أبرز الصخور المذهلة الموجودة في تبوك صخرة "الجمل البارك"، هي صخرة مميزة للغاية وتظهر شكل الجمل وهو يبرك، مما جعلها ضمن أبرز الوجهات السياحية الثرية للزائرين وهواة الرحلات البرية والمناظر الطبيعية، كما ظهرت أيضًا صخرة الحوت وتشبه الحوت تمامًا، ويفسر الخبراء أن هذه الصخور مثيلاتها توجد في مناطق الرسوبيات الرملية مما يكسبها هذه الأشكال المتنوعة.
صخرة الفيل الشهيرة
ويطلق عليها أيضًا جبل الفيل، ويقع في العلا على مسافة 10 كلم، وهي عبارة عن صخرة ضخمة يبلغ ارتفاعها 52 مترًا تشكلت في تكوينها كشكل فيل بخرطومه العريض المنحر نحو الأرض، ويأتي الجبل ضمن تشكيلات صخرية هائلة تشكلت من الصخور الرملية، إثر نحت الرياح وعوامل التعرية وتحيط بجبل الفيل العديد من الصخور ذات التشكيلات الصخرية البديعة.
، بالصور.. "الحوت والجمل والفيل" صخور سعودية الأغرب في العالم... هنا التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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