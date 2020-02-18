، مجلس الوزراء: إيران تقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتمارس سلوكاً مستهتراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - وافق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري وتفويض ولي العهد بالتوقيع عليه

أكد مجلس الوزراء، اليوم، أن المملكة ستعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

واستعرض مجلس الوزراء جملةً من الموضوعات، وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى ما طرحته المملكة أمام مؤتمر ميونخ للأمن في دورته السادسة والخمسين، حيال مواقفها تجاه أبرز الملفات في المنطقة والعالم، ومنها العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والشأن الإيراني بصفته الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ويمارس سلوكاً مستهتراً يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي، وكذلك الوضع في اليمن، ودعم المملكة الدائم للحل السياسي، إضافة إلى إبراز أجندة المملكة الطموحة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020، وتحقيق رؤيتها وأهدافها.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، وتفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه.مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إيران