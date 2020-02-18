، بالتزامن مع التمرين التعبوي.. افتتاح المعرض الأمني لدول مجلس التعاون ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشعفار" يشيد بمحتويات الجناح السعودي من أحدث التقنيات و"الدرونز"

افتتح وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، ورئيس الوفد السعودي المشارك في التمرين التعبوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 2" اللواء حميد بن محمد الجحدلي المعرض الأمني لدول مجلس التعاون الذي يقام بالتزامن مع فعاليات التمرين التعبوي لدول المجلس "أمن الخليج العربي 2".

وتشارك قوات الأمن السعودية بالمعرض الذي تستمر فعالياته حتى نهاية فعاليات التمرين، بجناح يضم أحدث التقنيات والأنظمة والأجهزة الإلكترونية المساندة لرجال الأمن في تنفيذ مهامهم لمكافحة الجريمة والمحافظة على السلامة.

وأبدى "الشعفار"، خلال زيارته للجناح السعودي، إعجابه بما احتواه من أجهزة وتقنيات متقدمة. وقال: جميل أن يشمل المعرض أحدث التقنيات من حيث طائرات "الدرونز" والتقنيات الحديثة التي تساعد رجال الشرطة في حفظ الأمن.

وأشار إلى أن المعرض إضافة جميلة لهذا التمرين الخليجي الثاني، وهو عمل مشترك يؤكد الاهتمام والتطور الكبير في العمل التقني الأمني وإثبات القدرات لدى أبناء دول المجلس.

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