، الخطوط الحديدية تنفّذ تجربة إخلاء بمحطة الركاب في الرياض ،

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نفّذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وبإشراف من الهيئة العامة للنقل وهيئة الأمن الصناعي وشرطة السكة الحديد، اليوم، تجربة إخلاء محطة قطارات الركاب بالرياض، تتمثل في نشوب حريق في الغرف الفنية الواقعة في المحطة.
جاء ذلك ضمن خطط المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتدريب منسوبيها للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والارتقاء بمستوى السلامة.
وأكد مدير عام السلامة بالمؤسسة، المهندس فؤاد القحطاني، أن هذه التجربة تأتي حرصًا من الخطوط الحديدية ومختلف الجهات المشاركة؛ للوقوف على استعدادها للاستجابة لأي طارئ يتطلب التدخل السريع ولتلافي أي ملاحظات يتم الوقوف عليها بما يحقق أعلى درجات السلامة في مرافق الخطوط الحديدية، وتأتي تنفيذًا لخطط الطوارئ المُعَدّة ومن ضمنها خطة إخلاء المحطات في الحالات الطارئ.
وشكر "القحطاني" مختلف الجهات المشاركة في التجربة، وهو ما ينمّ عن حرصها الكبير للتأكد من الجاهزية العالية لحالات الطوارئ والطرق المثلى للتعامل معها.المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المديرية العامة للدفاع المدني هيئة الهلال الأحمر السعودي الهيئة العامة للنقل وهيئة الأمن الصناعي
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 02:10 PM
الفرضية تتمثل في نشوب حريق في الغرف الفنية داخل المحطة
نفّذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وبإشراف من الهيئة العامة للنقل وهيئة الأمن الصناعي وشرطة السكة الحديد، اليوم، تجربة إخلاء محطة قطارات الركاب بالرياض، تتمثل في نشوب حريق في الغرف الفنية الواقعة في المحطة.
جاء ذلك ضمن خطط المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتدريب منسوبيها للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والارتقاء بمستوى السلامة.
وأكد مدير عام السلامة بالمؤسسة، المهندس فؤاد القحطاني، أن هذه التجربة تأتي حرصًا من الخطوط الحديدية ومختلف الجهات المشاركة؛ للوقوف على استعدادها للاستجابة لأي طارئ يتطلب التدخل السريع ولتلافي أي ملاحظات يتم الوقوف عليها بما يحقق أعلى درجات السلامة في مرافق الخطوط الحديدية، وتأتي تنفيذًا لخطط الطوارئ المُعَدّة ومن ضمنها خطة إخلاء المحطات في الحالات الطارئ.
وشكر "القحطاني" مختلف الجهات المشاركة في التجربة، وهو ما ينمّ عن حرصها الكبير للتأكد من الجاهزية العالية لحالات الطوارئ والطرق المثلى للتعامل معها.
، الخطوط الحديدية تنفّذ تجربة إخلاء بمحطة الركاب في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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