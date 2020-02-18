شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. منصد قبلي لعتق رقبة سجين منذ 15 عام في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو منصد قبلي بنجران لعتق رقبة سجين يقبع خلف القضبان منذ 15 عام . وأظهر المقطع الأهالي وهم يتجمعون لحضور المنصد مع تنفيذ الأعراف والعادات الخاصة به . كما أظهر أحد شيوخ القبيلة وهو يحفز الأهالي للعفو عن السجين والدعوة لعتق رقبته إبتغاءً لوجه الله تعالى ، حتى يستقر أفراد القبيلة على الحكم بالعفو عنه .

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