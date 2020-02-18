الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد ومؤسسة حديقة الملك سلمان

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الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، وكذلك تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، وتنظيم مؤسسة المسار الرياضي.

وجاء في نصر القرار الخاص بتنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي : «بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 13 ـ 1 / 41 / د ) وتاريخ 6 / 1 / 1441هـ ، ورقم ( 34 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي».

كما جاء نص القرار الآخر كالآتي : «بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 ـ 17 / 41 / د ) وتاريخ 5 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان ، وتنظيم مؤسسة المسار الرياضي».