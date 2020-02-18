شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح متى يجب لبس الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي يجب فيه ارتداء الكمامة الطبية.

وأكدت الصحة، في رسالة توعوية لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، بأنه لا يجب لبس الكمامة إلا إذا كنت تشكو من أعراض تنفسية مثل العطاس و السعال، أو إذا كنت تعتني بشخص لديه اعراض تنفسية.