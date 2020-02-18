شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أبراج الضغط العالي في المملكة قبل 50 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّقت صورة نادرة، شكل أبراج الضغط العالي قبل خمسين عامًا في محافظة الحريق. ونشرت الهيئة العامة للكهرباء، الصورة موضحة أنها بقرب سوق الشبانات، أسفل الجبل الشرقي، عام 1392هـ

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