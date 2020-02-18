شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: لا فرق بين الفرد المستقل والتابع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا فرق في الدعم بين الفرد المستقل والتابع، إذ يتم الصرف وفقًا لمعايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأكد البرنامج، أنه يتم صرف الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، ويتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي وهو رب الأسرة، مشيرًا إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنـــــا .

يشار إلى أن حساب المواطن كان قد أودع الدفعة الـ27 في حسابات المواطنين يوم 10/ 2/ 2020، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ29 استحقاق شهر إبريل المقبل.