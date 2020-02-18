شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» يحذر من سحب رعدية ممطرة قادمة من الحدود العراقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني من توسع هطول الأمطار الرعدية التي تهطل منذ قليل على الحدود السعودية العراقية . وأكد “الحصيني ” أن الأمطار تهطل الآن على المركوز بين عرعر ورفحاء ، وهي مصحوبة بحبات البرد ، متوقعاً توسعها على مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة .

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