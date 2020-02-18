شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الأمير بندر المشاري يكشف لـ«صدى» أحدث المستجدات في «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الأمير بندر بن عبد الله المشاري آل سعود، مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز المستجدات الخاصة بمنصة ” أبشر ” التابعة للمديرية العامة للجوازات؛ مؤكدًا أن المستفيدين هم من يقيمون خدمة أبشر من خلال الخدمات التي تقدمها لهم.

وأوضح الأمير بندر المشاري، في تصريحات خاصة لصحيفة ” صدى ” الإلكترونية، خلال المؤتمر السادس لـ ” أبشر “، أن الجديد في هذا النظام، يتمثل في وجود منصة أبشر الداخلية، أبشر ميدان، وأبشر أفراد وعمال وحكومة؛ حيث تزيد خدماتها كما ترتفع أعداد العملاء.

وقال مساعد وزير الداخلية، أن هناك خدمات جديدة لم تكن تُقدم ورقيًا صارت موجودة على أبشر؛ فيما وعد بتطورات أكثر في السنوات القادمة؛ فيما علق على مشكلة الاختراقات بأنهم مثل أي موقع موجود على الإنترنت معرض لهذا ولكن البنية التحتية والأنظمة الخاصة بالحماية هي أفضل الأنظمة على مستوى العالم.

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