ليس كورونا ولا الكوليرا.. وباء معدي يهاجم المدارس في السعودية.. ومئات الطالبات والبنات يسقطن ضحايا والسلطات تتخذ قرارات عاجلة

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كشف وسائل إعلام سعودية عن إصابة عدد كبير من الطالبات بمختلف المدارس بـ "القمل الطفيلي"، ما دفع القائمين على العملية التعليمية لاتخاذ قرار عاجل منعا لتفشي الأمر بين الطالبات.

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ومنحت وزارة التعليم السعودية، قائدات المدارس صلاحية عزل أية طالبة مصابة بالقمل الطفيلي، وإشعار أولياء الأمور بهذه الخطوة، مع عدم السماح لهن بالحضور قبل إحضار تقرير طبي يفيد بالشفاء من هذا المرض المعدي.

ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن مصاردها الخاصة قولهم إنه سيتم تحويل المصابات إلى الوحدة الصحية، وعدم السماح لهن بمخالطة الطالبات إلا بتقرير من الوحدة.

وحصرت وزارة التعليم أمراضا معدية وأصدرت دليل التعامل مع الحالات المعدية للتعامل معها في جميع المدارس للتدخل السريع للحد من انتشارها حال أي اشتباه.

وحددت وزارة التعليم عدة أمراض مثل الإنفلونزا الفيروسية وكورونا والنكاف والسعال الديكي، والالتهاب الكبدي الفيروسي والتهاب الأمعاء الفيروسية والجرثومية والكوليرا.

وتتضمن قائمة وزارة التعليم حمى الطفح الجلدي وجدري الماء والحصبة والحصبة الألمانية والأمراض الجلدية مثل القمل والجرب.

وشددت الوزارة على ضرورة التخلص من نواقل الأمراض ومكافحتها، وهي الفئران والذباب والقمل عبر تطبيق إجراءات وقائية عامة وتفقد الطلاب والطالبات في كل صباح.