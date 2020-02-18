︎ . عبر المواطن علي الخنيزي عن سعادته بعودة ابنه موسى المختطف منذ 20 عاماً بالدمام ، أشار إلى أنها لا توصف قائلاً : ” فرحي لا يوصف من هنا لأقصى البلاد ” .

من جانبه قال ابنه موسى : “مرتاح جداً الحمد لله ” ، ليستغرب والده من ردة فعل ابنه ويقول له “مرتاح !” ، ومازحه قائلاً : ” ردة فعلك لا توصف قول لهم عن شعورك ” .

ورد موسى على والده قائلاً : ” أنا ما أعرف أوصف شعور السعادة ” ، ليقول له أبيه : “قول إن هذا شعور لا يوصف وأفتخر إن هذا أبوي ” .

وأمسك موسى بيد والده وقبلها ، ثم مازحه والده مجددًا وطلب منه أن يقبل رأسه عدة مرات لتظهر في التصوير .” Advertisements





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول لقاء للمواطن علي الخنيزي بابنه المختطف قبل أكثر من 20 عاماً بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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