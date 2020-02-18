بالفيديو.. الشيخ السند يوضح حكم تمييز أحد الأبوين بالدعاء لابن دون أشقائه

أوضح الرئيس العامّ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم تخصيص أحد الأبوين الدعاء لابن محدد من أبنائهما، وهل يعدّ ذلك تمييزًا بينهم.

وقال الشيخ السند -خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إنه إذا كان أحد الأولاد محتاج للدعاء كان يكون مريضًا مثلًا أو غائيًّا أو مقدمًا على زواج أو اختبارا ت الدراسة، وخصه أحد الوالدين بالدعاء لحاجته، كأن يقول أحدهما اللهم اشف ولدي فلان أو رد غيبته، فلا حرج في ذلك، لأنه تم تحصيصه لوجود المقتضي لذلك مما لا يتوافر لغيره من بقية الإخوة.

أما إذا كان الدعاء عامًّا وليس لحاجة محددة، كأن يقول اللهم ارزق ابنى فلانًا ويترك بقية الإخوة، فهذا تفضيل بغير وجه حق، وإنما الأولى أن يدعو لهم جميعًا.

Advertisements

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. الشيخ السند يوضح حكم منع «أهل الزوجة» من زيارتها