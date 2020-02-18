القيادة تهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للسيدة «بيديا ديفي بنداري» رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية؛ بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لنفس المناسبة.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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