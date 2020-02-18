مصادر لـ«عاجل» تكشف 3 تعديلات جديدة لجواز السفر السعودي

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، أن مركز المعلومات الوطني، أجرى تعديلات وترقية جوهرية على نظام الجواز السعودي.
وأوضحت المصادر، أن التعديلات شملت ثلاثة إجراءات، وهي:
أولًا: حذف اشتراط وجود الهوية الوطنية عند إصدار الجواز لمن يبلغ من العمر 15 عامًا.
ثانيًا: تعديل إجراء إصدار تصاريح السفر، بإلغاء إمكانية إصدار تصريح سفر للأنثى التي يبلغ عمرها أكبر من 21 عامًا، والمتزوجة التي يبلغ عمرها 18 عامًا.
ثالثًا: إظهار حالة الموافقة للأم والأب عند إصدار وتجديد وإلغاء الجواز، وعند إصدار تصريح سفر للأولاد ممن تبلغ أعمارهم أقل من 18 عامًا.
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