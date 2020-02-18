بالصور.. «أمانة مكة» تنفذ حملات مُكثَّفة لمصادرة اللحوم الفاسدة

صادرت إدارة المسالخ التابعة لأمانة مدينة مكة المكرمة، 134 كيلو جراماً من اللحوم، و64 كيلو جراماً من الأجبان.

جاء ذلك خلال جولة على أحد مراكز التسويق ضمن حملة تصحيحية تقوم بها الأمانة على محال وثلاجات عرض وبيع اللحوم، للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وتطبيقها للأنظمة واللوائح البلدية.

وأشار مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوته، إلى رصد لحوم مُجمَّدة يتم إذابتها وبيعها على أساس أنها لحوم طازجة، إضافة إلى فرم اللحوم وتجهيزها مسبقًا وعدم فرمها أمام الزبائن، وتخزين اللحوم بطريقة غير صحية.

وتابع أنه تم الكشف عن عدد من منتجات الأجبان المتعفنة والتالفة، وهي مخالفات صريحة للاشتراطات الصحية تقتضي تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وبين الدكتور «قوته» أن من العلامات الدالة على فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي هو تغير رائحة ولون وقوام اللحوم.

وأشار إلي أنه يُمكن الاستدلال على تعرّض اللّحم للفساد من خلال ملاحظة بدء تلون سطح اللحم باللون البني القاتم المائل إلى السواد، إلى جانب ذلك من الممكن ملاحظة فساده من خلال استشعار ملمسه وتغير رائحته.

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وأكَّد «قوتة» حرص الأمانة على متابعة الأسواق الغذائية كافة، ومراقبة اللحوم ومنتجاتها بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يُعرض، وذلك من خلال متابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المُخالفات التي تتعلق بسلامة اللحوم المعروضة، مؤكداً استمرار الحملات التصحيحية لتشمل جميع المُنشآت التي تعرض اللحوم والأجبان ومنتجاتهما بمكة المكرمة.

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