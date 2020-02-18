الصمعاني: إصدار التشريعات لا يتم لمجرد ملء فراغ تشريعي

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها وزير العدل عن "التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية" ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية التي ينظمها معهد الإدارة العامة لدارسي برنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية ، وقال وزير العدل في بداية المحاضرة:" إن معهد الإدارة العامة يعد أحد الصروح العلمية المهمة في التأهيل والتدريب القانوني، مشيداً بمخرجات المعهد القانونية التي تعد شهادة على جودة العمل في المعهد". مشيراً إلى الفائدة الكبيرة لمثل هذه اللقاءات العلمية القانونية. وأوضح الدكتور الصمعاني: أن ضرورة الإحاطة بأبعاد المسألة التشريعية في المملكة وتميزها عن غيرها من الدول، مشيراً إلى أهمية دراسة غايات وأهداف ومبادئ ومعايير التشريع.
واستعرض المراحل التي مر بها التشريع في المملكة، بدءاً من مرحلة ما قبل صدور نظام مجلس الوزراء وحتى صدور النظام الأساسي للحكم، مؤكداً أن القوانين في المملكة هي جزء من الشريعة الإسلامية وتطبيق لأهداف السياسة الشرعية. وتابع "أن جميع القوانين في المملكة يتحقق فيها شرطان هما عدم مخالفة النص الشرعي وتحقيق أهداف السياسة الشرعية، وأن التشريع في المملكة يستجيب للتغيرات بشكل متسارع وأن غايات وأهداف التشريع في المملكة واضحة وتضمن حقوق الأفراد. وأن التشريع لابد أن يتواكب مع التطور التنموي في المملكة، حيث أن المملكة تمر بمرحلة تحول وطني ولا بد للتشريعات أن تكون متواكبة معها".
ورحب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، بوزير العدل، موجهاً الشكر على موافقته وحرصه على إلقاء المحاضرة الثرية والمهمة لدارسي الدبلوم العالي للعلوم القانونية.
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